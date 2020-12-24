Телефонные будки превратят в станции по замене батарей для электроскутеров

24 декабря 2020, 9:15

Власти Южной Корее придумали, что делать с потерявшими актуальность телефонными будками.

Вместо того чтобы демонтировать эти объекты, будки решено переоборудовать в станции по замене аккумуляторов для электроскутеров. Владелец абонемента может либо зарядить скутер на такой станции, либо бесплатно поменять разряженные аккумуляторы на заряженные. Ожидается, что подобная услуга поможет продвижению чистого транспорта в городской среде.