Телефонные будки превратят в станции по замене батарей для электроскутеров

Власти Южной Корее придумали, что делать с потерявшими актуальность телефонными будками.
Вместо того чтобы демонтировать эти объекты, будки решено переоборудовать в станции по замене аккумуляторов для электроскутеров. Владелец абонемента может либо зарядить скутер на такой станции, либо бесплатно поменять разряженные аккумуляторы на заряженные. Ожидается, что подобная услуга поможет продвижению чистого транспорта в городской среде.
Во вторник представители Корейской экологической корпорации Министерства окружающей среды (KECO) выбрали консорциум из компаний Signet EV, AJ Bike и Daelim Motorcycle исполнителем проекта «Зарядная станция с заменой батарей». К концу апреля следующего года консорциум заменит 30 общественных телефонных будок в Сеуле и других мегаполисах страны на зарядные станции с возможностью быстрой замены аккумуляторов.
Услуга по замене аккумуляторов будет доступна для клиентов, которые приобрели электрические скутеры Daelim Motorcycle с уникальными аккумуляторными батареями. Клиенты могут просто заменить батареи, которые нуждаются в подзарядке, на батареи, которые полностью заряжены на этих станциях без необходимости долгого ожидания. Замена может происходить так часто, как этого захочется клиентам. Вероятно, будет также предложена модель приобретения электроскутеров с услугой аренды аккумулятора, что резко снизит ценовую планку на этот вид транспорта.
В одной «телефонной будке» можно будет заряжать и заменять до восьми аккумуляторных блоков. Каждый аккумулятор имеет емкость 1,44 кВт·ч. Электроскутер содержит два таких аккумулятора, что даёт ему запас хода до 100 км. Производить аккумуляторные блоки будет компания MisumSystech на основе литиевых аккумуляторов Samsung SDI. Консорциум, который выбран для реализации пилотного проекта, планирует контролировать весь жизненный цикл аккумуляторов. В случае успеха предприятия инициатива может стать национальным решением для эксплуатации малого личного электротранспорта.
(C) 3dnews.