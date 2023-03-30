Ремонт ноутбука: когда и как менять батарею

Когда следует производить замену батареи
Специалисты Первой Киевской Сервисной Службы отмечают, что замена батареи ноутбука может быть необходима в следующих случаях:
- Снижение времени работы. Если вы заметили, что устройство разряжается быстрее, и, соответственно, время работы от батареи уменьшилось, это может свидетельствовать о необходимости замены.
- Перегрев. Если устройство становится очень горячим, это может быть признаком того, что батарея неисправна или изношена. Если температура ноутбука продолжает подниматься, необходимо выключить устройство и отключить его от питания. Также лучше обратиться в сервис по ремонту ноутбуков для диагностики оборудования.
- Нестабильная работа. Если устройство неожиданно выключается или перезагружается, проблема может оказаться в аккумуляторе. Необходимо заменить батарею ноутбука и в случае, если он вообще не включается.
- Вздутие аккумулятора. Если батарея устройства выглядит деформированной, это свидетельствует о ее негодности. Не используйте поврежденную батарею – это небезопасно.
- Предупреждающие сообщения. Некоторые модели устройств могут посылать сообщения пользователю, что нужно поменять батарею ноутбука. Информация отображается в виде всплывающих окон или сообщений в системных настройках.
- Проблемы с подзарядкой. Если устройство не заряжается полностью или не заряжается вообще или заряжается, но заряд исчезает очень быстро, причиной опять же может быть высокая степень износа батареи ноутбука.
Как заменить батарею ноутбука
Убедитесь, что ваш ноутбук выключен и отключен от источника питания. Затем снимите его крышку. В большинстве случаев батарея зафиксирована особым способом, поэтому обратите внимание на инструкции изготовителя, чтобы узнать, как удалить старую батарею.
Когда извлечена старая батарея, установите и закрепите новую батарею на ее место. Затем закройте крышку и подключите ноутбук к источнику питания. После включения устройства убедитесь, что новая батарея работает правильно, проверив, сколько времени она обеспечивает работу.
Замена аккумулятора может быть сложным процессом для людей без достаточного опыта. Если вы не уверены в своих способностях, лучше обратиться к специалистам. Выбирайте надежные сервисные службы, предоставляющие качественные услуги и предлагающие гарантии на проделанные работы.