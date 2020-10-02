Volvo начала производство своего первого электрокара — кроссовера XC40 Recharge

2 октября 2020, 11:15

Компания Volvo Cars объявила о начале серийного производства своего первого автомобиля с полностью электрической силовой установкой: им стал компактный кроссовер XC40 Recharge P8.

Нужно отметить, что названный электрокар был официально представлен ещё около года назад. Однако массовый выпуск машины начался только сейчас — после окончания подготовительного периода, за время которого завод в бельгийском Генте собрал ограниченное количество опытных экземпляров.



Кроссовер XC40 Recharge P8 оснащён системой электрического полного привода. Мощность силовой установки достигает 408 лошадиных сил, а на разгон с 0 до 100 км/ч требуется 4,9 с.

Аккумуляторная батарея обладает защитным каркасом, встроенным в центр кузова. Этот блок расположен в полу, что снижает центр тяжести автомобиля, улучшая его устойчивость к опрокидыванию. Заявленный запас хода на одной подзарядке достигает 418 км, а восполнить запас энергии с 0 % до 80 % можно приблизительно за 40 минут.



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