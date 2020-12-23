LG и Magna займутся производством силовых компонентов для электромобилей

23 декабря 2020, 10:45

LG Electronics (LG) и Magna International (Magna) сегодня, 23 декабря 2020 года, объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, целью которого являются разработка и производство ключевых компонентов для силовых установок полностью электрических транспортных средств.



В рамках договора стороны сформируют совместное предприятие LG Magna e-Powertrain. В его штат войдут более 1000 специалистов из подразделений LG в Соединённых Штатах, Южной Корее и Китае.

Новая структура займётся выпуском электрических моторов, инвертеров и бортовых зарядных устройств для электрокаров. Кроме того, для отдельных автопроизводителей будут изготавливаться управляющие компоненты.



Партнёрство позволит объединить достижения Magna в области электрических силовых платформ и опыт LG в разработке элементов для электрических моторов и инвертеров. А это, как ожидается, поможет ускорить вывод на рынок электромобилей следующего поколения.



Предполагается, что клиенты LG Magna e-Powertrain смогут заказывать комплексные электрифицированные силовые платформы или выбирать только необходимые компоненты для своих электромобилей. Формирование нового предприятия планируется завершить в июле наступающего года после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов.

(С) 3dnews.