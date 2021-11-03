CATL будет снабжать электромобили Fisker Ocean двумя типами тяговых батарей

3 ноября 2021, 9:45

Американская марка Fisker рассчитывает наладить выпуск электрических кроссоверов Ocean силами компании Magna с ноября следующего года, а на этой неделе она заключила соглашение с китайской CATL о поставке тяговых аккумуляторов для данной модели.

С 2023 года китайский партнёр сможет поставлять для нужд Fisker тяговые аккумуляторы совокупной ёмкостью до 5 ГВт·ч в год.

Хотя марка CATL у многих интересующихся сегментом электромобилей обывателей ассоциируется преимущественно с литиевыми аккумуляторами на основе фосфата железа (LFP), соглашение с Fisker предусматривает поставки двух типов батарей: как в варианте LFP для модификаций с небольшим запасом хода, так и традиционных с содержанием никеля, кобальта и марганца (NMC) — для старших модификаций кроссовера. Какой запас хода будут обеспечивать те или иные комплектации Fisker Ocean, можно будет узнать уже 17 ноября этого года, поскольку компания собирается поделиться техническими характеристиками на отраслевом мероприятии в Лос-Анджелесе. Отмечается, что оба типа аккумуляторных блоков будут поддерживать быструю зарядку от станций мощностью 250 кВт.



Выпуск кроссоверов Ocean компания Magna начнёт в ноябре следующего года, базовый вариант в США будет предлагаться за $37 499, в Европе с учётом субсидий стоимость будет начинаться с 32 000 евро. Напомним, что Fisker также рассчитывает наладить выпуск электромобилей на площадке Foxconn в Огайо, которую тайваньский гигант делит с молодой компанией Lordstown Motors, разработавшей электрические пикапы Endurance со встроенными в колёса электромоторами. Некоторое время назад марка Fisker пыталась заигрывать с темой аккумуляторов с твердотельным электролитом, но теперь становится понятно, что прагматичные соображения заставили её обратиться к ведущему поставщику более традиционных по своему составу батарей в лице китайской компании CATL.

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