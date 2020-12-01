Китайской CATL удалось обойти LG Chem, Panasonic и Samsung по аккумуляторам

1 декабря 2020, 13:45

Экспансия производства и заключение контрактов с ведущими производителями электромобилей позволили корейской компании LG Chem на какое-то время стать крупнейшим поставщиком тяговых аккумуляторов, но китайский конкурент CATL обошёл её по итогам первых девяти месяцев текущего года.