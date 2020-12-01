Китайской CATL удалось обойти LG Chem, Panasonic и Samsung по аккумуляторам

Экспансия производства и заключение контрактов с ведущими производителями электромобилей позволили корейской компании LG Chem на какое-то время стать крупнейшим поставщиком тяговых аккумуляторов, но китайский конкурент CATL обошёл её по итогам первых девяти месяцев текущего года.
Об этом говорится в отчёте SNE Research от 28 ноября, как поясняет корейское издание Business Korea. Статистика учитывает тяговые аккумуляторы, применяемые в «чистокровных» электромобилях, подзаряжаемых гибридах и гибридах с ДВС. Валовой объём выпуска аккумуляторов CATL за период с января по сентябрь включительно достиг 19,2 ГВт‧ч, что позволило китайской компании обойти корейского конкурента с его 18,9 ГВт‧ч. Теперь LG Chem довольствуется лишь вторым местом после нескольких месяцев доминирования на рынке тяговых аккумуляторов для автотранспорта.
Репутацию корейскому поставщику испортил недавний отзыв электромобилей Chevrolet Bolt EV и родственных Opel Ampera-e, а также комплектуемых батареями LG Chem электромобилей концерна Hyundai. При полной зарядке аккумуляторов некоторые экземпляры электромобилей демонстрировали склонность к самовоспламенению.
Таким образом, CATL контролирует 23,1 % рынка, за ней следует LG Chem с 22,9 % рынка, на третьем месте располагается Panasonic с 21,2 % рынка, а Samsung и SK Innovation довольствуются оставшимися местами в пятёрке лидеров с 6,2 и 5,5 % рынка соответственно. Перестановке в верхних строках рейтинга способствовали и обнаруженные в статистике неточности. Как выяснилось, часть электромобилей Hyundai Kona EV комплектовалась аккумуляторами SK Innovation, а не LG Chem. На трёх крупнейших поставщиков аккумуляторов приходятся две трети рынка. Лидером LG Chem удавалось оставаться с марта по август этого года, хотя ещё в прошлом году её доля не превышала 10,5 %.
Источник:3dnews