Samsung SDI расширит производство аккумуляторов в США и будет снабжать ими Rivia

13 апреля 2021, 13:45

Примирение двух южнокорейских производителей тяговых аккумуляторов, SK Innovation и LG Energy Solution, в процессе освоении ими рынка США могло вдохновить и третьего.

На этой неделе появилась информация о намерениях Samsung SDI расширить производство аккумуляторов в США. Компания уже готовится наладить поставки батарей для нужд производителя электромобилей Rivian.

Как сообщает издание Business Korea, компания Samsung SDI рассчитывает начать строительство нового предприятия в США по производству тяговых аккумуляторов для электромобилей в следующем году, а к 2025 году запустить его в работу. Мотивирующим фактором для корейского производителя батарей, как отмечается, становится соглашение между США и Мексикой в сфере торговли, согласно которому с 1 июля 2025 года выпускаемые на территории обеих стран батареи будут освобождаться от таможенных пошлин, но только в том случае, если в регионе будет выпускаться не менее 75 % продукции конкретной марки.



Сейчас у Samsung SDI есть два варианта действий: либо расширить уже имеющееся производство батарей в штате Мичиган, либо построить новое предприятие в одном из южных штатов США. Корейская компания намеревается определиться с инвестиционными планами в отношении региона во второй половине текущего года.



В чём уже можно не сомневаться, так это в сотрудничестве Samsung SDI с производителем электрических пикапов и внедорожников Rivian. О договорённости между компаниями сообщил сайт Electrek. Схема сотрудничества подразумевает снабжение пикапов и внедорожников Rivian тяговыми батареями Samsung SDI. По словам автопроизводителя, они отвечают техническим требованиям к условиям эксплуатации, которые не будут простыми. Например, эти батареи должны сохранять работоспособность при температуре до -40 градусов Цельсия, для чего Rivian разработала фирменную технологию подогрева ячеек. Поставки пикапов Rivian R1T начнутся через три месяца, поэтому Samsung SDI наверняка будет поставлять свои призматические аккумуляторные ячейки для нужд партнёра со своего предприятия в Мичигане.



В будущем Rivian рассчитывает наладить самостоятельное производство тяговых аккумуляторов, но делает ставку на ячейки с твердотельным электролитом. Очевидно, что первое время компания будет вынуждена полагаться на поставки аккумуляторов Samsung SDI. Пикап Rivian R1T сможет проезжать без подзарядки до 640 км в максимальной комплектации, а его более лёгкая версия сможет разгоняться до 100 км/ч за три секунды.

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