Tesla заинтересована в поставках никеля для тяговых батарей из Канады

14 сентября 2020, 10:45

В этом месяце руководство Tesla расскажет об инновациях в сфере производства тяговых аккумуляторов для электромобилей этой марки.

В июле Илон Маск (Elon Musk) уже обращался к поставщикам никеля с предложением заключить долгосрочные контракты, и одним из них может стать канадская Giga Metals, если верить новой информации.

Одно из главных требований Tesla к поставщику — забота об экологии при добыче никеля. Сейчас поставки никеля прирастают преимущественно за счёт Индонезии, а местные производители не стесняются сбрасывать отходы в океан, что смущает защитников природы. По прогнозам экспертов Benchmark Mineral Intelligence, к 2030 году спрос на никель для производства батарей вырастет почти в десять раз, для соответствующих нужд будет использоваться 30 % объёмов мировой добычи этого металла вместо нынешних 6 %.



Канадская компания Giga Metals обладает лицензией на разработку месторождения в Британской Колумбии, запасы никеля оцениваются в 2,36 млн тонн, кобальта — в 141 тысячу тонн. В прошлом году Канада добыла и поставила на рынок 180 тысяч тонн никеля. Преимущество Giga Metals по сравнению с другими добывающими компаниями заключается в готовности использовать полученную на ГЭС электроэнергию и компенсировать выбросы двуокиси углерода за счёт применения этого газа при переработке отходов. Получаемый при добыче никеля шлак можно превращать в строительный материал, напоминающий цемент.



По информации осведомлённых источников, Tesla заключит с Giga Metals контракт на поставку никеля на весь жизненный срок месторождения. В планы канадской компании входит добыча до 40 тысяч тонн никеля и 2000 тонн кобальта ежегодно на протяжении двух десятилетий. Предполагается, что при таком режиме разработки запасов металлов хватит на сорок лет. Для Tesla наличие источника никеля и кобальта на одном континенте с её основными производственными мощностями значительно повысило бы эффективность логистики. Немецкие автопроизводители BMW и Mercedes-Benz тоже могут быть заинтересованы в получении никеля и кобальта от Giga Metals, как сообщает первоисточник.



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