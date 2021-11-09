Китайская GAC выпустит электромобиль Aion LX Plus с запасом хода более 1000 км

9 ноября 2021, 11:15

Год назад стало известно о намерениях китайского автоконцерна GAC начать испытания электромобилей на базе аккумуляторов с использованием графена, которые не только позволяют увеличить запас хода, но и ускорить процесс зарядки. Похоже, что готовящийся к выходу на рынок кроссовер Aion LX Plus получит как раз такой аккумулятор, поскольку для машины заявлен запас хода более 1000 км.

Илон Маск (Elon Musk) не так давно заявил, что нет особого смысла создавать электромобили с запасом хода более 500‒600 км, ибо мало кто проезжает больше без остановки, а перерыв на отдых между отрезками пути как раз можно использовать для подзарядки тягового аккумулятора. Это не мешает конкурентам Tesla создавать электромобили, отличающиеся более впечатляющим запасом хода на одной зарядке. Например, в Китае уже проходит сертификацию кроссовер Aion LX Plus, для которого заявленная характеристика достигает 1008 км по условному циклу NEDC.



В основе тяговой батареи этого электромобиля, как предполагает Electrek, должны лежать усовершенствованные литиевые аккумуляторы, сочетающие никель, кобальт, марганец и алюминий. Главным новшеством должно стать использование губчатого графена, который не только увеличивает плотность хранения заряда, но и допускает использование более высоких токов при зарядке. Размеры батареи можно уменьшить на 20 %, а её вес — на 14 %.



По сравнению с предшествующим кроссовером Aion LX, в версии Plus размеры тяговой батареи не изменились, а запас хода вырос с 650 до 1008 км. Ёмкость тягового аккумулятора новой версии достигает 144 кВт‧ч. Формальный дебют кроссовера должен состояться на мероприятии 19 ноября. Аккумуляторы нового типа, согласно распространённой ранее информации, позволяют за восемь минут восполнить заряд с нуля до 80 %. Концерн GAC планирует расширять сеть зарядных станций мощностью 450 кВт, которые позволят ещё сильнее сократить время зарядки.

(С) 3dnews.