Представлен британский концепт электромобиля Aura EV

24 сентября 2021, 10:45

Британские компании BAMD Composites, Conjure, Astheimer и Potenza Technologies представили совместную работу — концепт-кар Aura EV. Машина представляет собой полностью электрический спидстер с запасом хода от 640 до 800 км.

Целью проекта является создание первого британского электромобиля с большим запасом хода, поэтому концепт-кар разрабатывался при участии британского Управления по автомобилям с нулевым выбросом вредных веществ. Ещё одним важным фактором проекта Aura EV является аэродинамика, она также оказывает непосредственное влияние на запас хода электромобиля.



Авторы проекта уверены, что будущее британской индустрии электромобилей не упирается в один только запас хода — современные реалии требуют использовать экологически чистые материалы при производстве. Поэтому, заявляют авторы, обтекаемый кузов Aura EV выполнен из композитных материалов с использованием натуральных волокон. Впрочем, и закрытые задние колёса обеспечивают машине достойные аэродинамические показатели.

К сожалению, технических подробностей о данном проекте не так много. Aura EV располагает двумя блоками аккумуляторов ёмкостью по 44 кВт·ч. Один блок располагается под полом, а второй размещён под капотом. Разработчики уверены, что этого достаточно, чтобы электромобиль прошёл до 640 км от одного полного заряда. Мощность машины не уточняется.