Kia всё активнее теснит конкурентов на рынке электромобилей в Европе

14 декабря 2021, 10:45

На трёх крупнейших рынках электромобилей доминирует продукция местных марок, но некоторые страны демонстрируют растущую лояльность клиентов к корейским производителям.

В Швеции продукция Kia заняла второе место, а в Нидерландах вышла на первое среди новых электромобилей уже в июле. Появление на местном рынке новых моделей Kia только укрепит позиции корейской марки.

До октября этого года, как поясняет Business Korea со ссылкой на европейскую статистику, Kia занимала в Швеции — на третьем по доле новых электромобилей рынке Европы, лишь третье место и уступала Tesla и Volkswagen, но в ноябре вышла на второе место, обойдя американского соперника. В октябре компания успела продать всего 11 электромобилей Kia EV6, которые дебютировали на шведском рынке только в этом месяце. В ноябре уже было продано 355 экземпляров Kia EV6.



Лидером по темпам внедрения электромобилей в Европе является Норвегия, которая в первые три квартала текущего года довела их долю на первичном рынке до 59,7 %. На втором месте располагается Исландия с 27,9 % электромобилей, а Швеция занимает третье с 15,9 %. При этом в последней из стран за период с января по сентябрь включительно было продано 36 тысяч электромобилей. С января по ноябрь в Швеции нашли своих покупателей 6018 электромобилей марки Kia, тогда как Tesla продала только 5666 экземпляров. Впрочем, Volkswagen всё равно опередил обоих конкурентов, реализовав в Швеции 9296 электромобилей за указанный период.



В Нидерландах за первые три квартала этого года было продано примерно 30 тысяч электромобилей, и Kia в настоящее время является лидером местного рынка, получив этот статус ещё в июле. К ноябрю доля Kia на рынке Нидерландов выросла до 12,7 %, марка Skoda чуть отстала с 10,7 % местного рынка электромобилей, а третье место занял Volkswagen с 8,5 % рынка. Примечательно, что Tesla оказалась только на четвёртом месте с 4,8 % рынка. В третьем квартале следующего года Kia выведет на рынок Европы модель Niro EV, и тогда конкуренция со старожилами сегмента электромобилей дополнительно усилится.

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