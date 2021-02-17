Volkswagen начала сборку предсерийных образцов электромобиля VW ID.5

Компания Volkswagen начала сборку на заводе в Цвикау (Германия) предсерийных образцов VW ID.5.
Сообщивший об этом ресурс Electrive утверждает, что электромобиль будет доступен для продажи в конце этого года, хотя и не на всех рынках. Будет ли он продаваться в США, пока неизвестно.
Согласно данным Electrive, новый ID.5 похож на концепт ID Crozz, компактный городской кроссовер с купеобразным кузовом, который Volkswagen показала в 2019 году. Новинка построена на многофункциональной модульной платформе электрического привода (MEB) концерна Volkswagen.
По сути, это ID.4 с более похожей на купе линией крыши. Новая модель имеет такую же, как у ID.4, батарею на 77 кВт·ч, и такой же электродвигатель мощностью 150 кВт на задней оси. Вполне возможно, что будет выпускаться полноприводная версия ID.5 под названием GTX, в которой будет добавлен электродвигатель мощностью 75 кВт на передней оси, что обеспечит электромобилю общую мощность 225 кВт. Габариты ID.4 и ID.5 почти идентичны, с разницей в длине и ширине кузова в пару сантиметров.
Также ожидается, что ID.5 должен быть более эффективным, чем ID.4, благодаря лучшей аэродинамике. Поэтому у ID.5 запас хода должен превышать максимальную дальность пробега от одного заряда батареи последнего, составляющую 522 км согласно ездовому циклу WLTP.
Цены, комплектации и другие подробности о новинке будут доступны ближе к дате релиза. По словам компании, об этом станет известно в ноябре.
(C) 3dnews