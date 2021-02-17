Volkswagen начала сборку предсерийных образцов электромобиля VW ID.5

17 февраля 2021, 12:45

Компания Volkswagen начала сборку на заводе в Цвикау (Германия) предсерийных образцов VW ID.5.

Сообщивший об этом ресурс Electrive утверждает, что электромобиль будет доступен для продажи в конце этого года, хотя и не на всех рынках. Будет ли он продаваться в США, пока неизвестно.