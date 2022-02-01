Началась сборка электромобилей NIO ET5, предлагающих дальность хода 1000 км

1 февраля 2022, 10:15

Китайская компания NIO намеревается начать поставки электромобилей новой модели ET5 на домашнем рынке только в сентябре, но уже сейчас с конвейера начали сходить предсерийные образцы для сертификации.

В текущем году продукция марки также появится на рынках Дании, Германии, Швеции и Нидерландов, а в Норвегии она уже продаётся.



Как отмечает Electrek, марка NIO на своей странице в одной из популярных китайских социальных сетей опубликовала фотографии предсерийных экземпляров седанов ET5, которые сошли с конвейера и предназначаются для сертификационных испытаний. Напомним, что машина изначально создавалась с прицелом на высокий уровень автоматизации управления, а в старшей модификации она способна проезжать без подзарядки до 1000 км за счёт наличия на борту тягового аккумулятора ёмкостью 150 кВт‧ч.



Осваивать европейский рынок NIO начала с Норвегии ещё в прошлом году, предложив местным покупателям кроссоверы ES8. Позже компания рассчитывает начать поставки в Норвегию и флагманских седанов ET7, как и в Германию. В какие сроки европейцы смогут приобрести более доступный ET5, не уточняется, но в Дании компания уже вошла в состав ассоциации импортёров автомобилей, подчеркнув серьёзность своих намерений по освоению местного рынка.

(С) 3dnews.