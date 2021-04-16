Ferrari представит первый электромобиль в 2025 году

16 апреля 2021, 11:15

Моментная характеристика электродвигателей превращает многие электромобили массового сегмента в серьёзных конкурентов для мелкосерийных суперкаров.

Производители последних с этим мириться не желают, а потому планомерно готовятся перейти на электротягу. Марка Ferrari судьбоносный для себя шаг намеревается сделать в 2025 году.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявления председателя совета директоров Джона Эльканна (John Elkann), который в отсутствие действующего генерального директора выступил на общем собрании акционеров Ferrari. Первый электромобиль итальянская марка представит в 2025 году. Электрификация станет важной частью стратегии Ferrari, по словам главы совета директоров, ею будут охвачены как дорожные автомобили, так и спортивные болиды. Больше подробностей о планах компании будет предоставлено в 2022 году на мероприятии для инвесторов.



На следующий год также намечен дебют кроссовера Purosangue, представляющего ещё одну популярную категорию продуктов, которую Ferrari до сих игнорировала. В прошлом году пост генерального директора компании покинул Луи Камильери (Louis Camilleri), который придерживался консервативных взглядов на идею выпуска электромобилей, утверждая, что при его жизни Ferrari от использования двигателей внутреннего сгорания полностью не откажется. Кадровые изменения теперь позволяют компании называть сроки появления первого электромобиля марки, и середина десятилетия в этом контексте не выглядит слишком консервативным прогнозом на фоне конкурентов.

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