Qualcomm и Ferrari объявили о стратегическом партнёрстве

9 февраля 2022, 9:45

Qualcomm и Ferrari объявили сегодня о стратегическом партнёрстве, направленном на повышение технологичности автомобилей итальянского бренда.

В рамках сотрудничества Qualcomm будет поставлять Ferrari системные решения для будущих потребительских автомобилей. Кроме того, чипмейкер станет премиальным партнёром команды «Формулы-1» Scuderia Ferrari и Ferrari eSports.