Qualcomm и Ferrari объявили о стратегическом партнёрстве

Qualcomm и Ferrari объявили сегодня о стратегическом партнёрстве, направленном на повышение технологичности автомобилей итальянского бренда.
В рамках сотрудничества Qualcomm будет поставлять Ferrari системные решения для будущих потребительских автомобилей. Кроме того, чипмейкер станет премиальным партнёром команды «Формулы-1» Scuderia Ferrari и Ferrari eSports.
Сотрудничество позволит Ferrari «внедрить последние достижения цифровых автомобильных технологий» в свои машины для дорог общего пользования. Цифровая платформа Snapdragon, которая будет применяться в новых авто итальянской компании, включает в себя цифровую кабину, средства безопасности и ряд других возможностей, полагающихся на масштабируемые облачные платформы. В рамках соглашения Qualcomm и её партнёры будут участвовать в проектировании и разработке цифровых кабин для авто совместно с Ferrari.
Qualcomm начнёт выступать в качестве премиум-партнёра команды «Формулы-1» Scuderia Ferrari с начала гоночного сезона 2022 года. Киберспортивная деятельность итальянской команды также будет важной частью официального сотрудничества.
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