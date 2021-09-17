Маск назвал китайских производителей электромобилей очень конкурентоспособными

Глава компании Tesla выступил на виртуальной конференции World New Energy Vehicle Congress, выразив своё уважение к китайским конкурентам в рамках короткой подготовленной речи. «Я с большим уважением отношусь ко многим китайским автопроизводителям за продвижение технологий создания электромобилей», — заявил Илон Маск. Интерес публики и поддержка электромобилей ещё никогда не были на таком высоком уровне, как добавил он, «поскольку люди понимают, что за ними будущее».
Весной этого года Tesla столкнулась в Китае с определёнными репутационными издержками, что незамедлительно сказалось на объёмах продаж электромобилей этой марки. В отличие от других стран, где компания не занимается продвижением продукции в социальных сетях, в Китае она обеспечила информационную поддержку местным клиентам по такому каналу. В августе Tesla удалось частично отыграть просадку в объёмах продаж, поскольку они последовательно выросли на 34 %.
Маск в своей речи также затронул проблему информационной безопасности. Ранее китайские власти запретили эксплуатацию электромобилей Tesla на правительственных и военных объектах, опасаясь утечки важной информации через систему бортовых камер. Следующим шагом стало требование от Tesla организовать хранение и обработку данных с машин клиентов на серверах, расположенных на территории Китая. Это требование американская компания выполнила, организовав в стране несколько центров обработки данных. По словам Маска, компания готова работать с властями всех стран над обеспечением защиты данных, получаемых при помощи транспортных средств с функцией подключения к глобальной сети. В свете развития технологий автопилота, как добавил глава Tesla, безопасность данных привлекает больше внимания общественности, чем когда-либо ранее.
(С) 3dnews.