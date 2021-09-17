Маск назвал китайских производителей электромобилей очень конкурентоспособными

17 сентября 2021, 9:15

Этим летом тройка китайских производителей электромобилей премиального класса, Li Auto, Nio и XPeng, по объёмам продаж на внутреннем рынке смогла приблизиться к Tesla, что вынудило эту компанию больше внимания уделить подобной конкурентной угрозе. Tesla не только не повысила цены на свои электромобили в Китае, хотя сделала это в США, но и заставила Илона Маска (Elon Musk) тщательно подбирать слова в публичной сфере.