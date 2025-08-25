Проводные мыши ES7, ES8 от Bloody

25 августа 2025, 18:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил проводную игровую мышь ES8, а также новые расцветки для модели ES7.



Продвинутые киберспортивные устройства с широкими возможностями кастомизации помогут ярко проявить себя в игре.

Обе модели получили оптический сенсор PixArt с частотой опроса 125 ~ 1000 Гц и временем отклика 1 мс. Разрешение ES7 регулируется в диапазоне 1000/1200/1600/2000/6000 CPI, разрешение ES8 – в диапазоне 1000/1200/1600/2000/3200 CPI. Для новинок доступна дополнительная настройка пяти уровней разрешения через ПО в диапазоне от 100 до 6000 CPI. Ускорение составляет 15 g, скорость отслеживания – 45 ips.На корпусе ES7 расположено восемь кнопок, включая кнопку [M], которую можно настроить при помощи программного обеспечения. У ES8 семь программируемых кнопок и прорезиненное колесо прокрутки, созданное по технологии литьевого формования с двойной инжекцией. Это обеспечивает тактильный комфорт и гарантирует долговечность. Микропереключатели новинок выдерживают более 10 млн. нажатий, колеса прокрутки – более 800 тыс. оборотов.ПО Bloody Esports помогает оптимизировать конфигурацию мыши под разные игры, настраивая кнопки, чувствительность и макросы. Сохранить свои настройки можно на 256 КБ встроенной памяти. Для подключения используется 1.8-метровый кабель, интерфейс – USB. Новинки выделяются удобным симметричным корпусом, который позволяет управлять мышью как правой, так и левой рукой.ES7 теперь доступна в черном и белом цветах, дизайн дополняет яркая RGB-подсветка. На ES8 установлены тефлоновые ножки большого размера. Они снижают сопротивление трения при движении мыши, размер ножек обеспечивает постоянное позиционирование. Конструкция корпуса ES8 в виде сот облегчает управление, модель весит всего 77 г.Новые игровые мыши от Bloody предлагают точное управление на любой поверхности, быстрый отклик и продвинутый оптический сенсор с регулируемым разрешением. ES7 и ES8 подарят принципиально новые ощущения от любимых игр, и помогут приблизиться к победе.