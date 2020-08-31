Новая геймерская мышь A4 Bloody W60 Max

31 августа 2020, 15:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новую игровую мышь A4 Bloody W60 Max.

Главные достоинства новинки - кастомизированный сенсор с высоким разрешением, частотой кадров, скоростью отслеживания и ускорением, а также двойная настройка производительности. Но обо всем по порядку.

Во-первых – A4 Bloody W60 Max – это уровень, близкий к прогеймингу. И вот - почему. Благодаря профессиональному кастомизированному сенсору BC3332-A с характеристиками 10000 CPI, 8000 FPS, 250 IPS и ускорением 35g, мышь обеспечивает точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции, например, в играх FPS. Девайс реагирует с молниеносной скоростью отклика в одну миллисекунду. Инновационная система 4 Core (Low, High, Ultra и Extreme) позволяет играть в MMO, RPG, FPS и другие игры с истинным наслаждением.Настроить свой стиль игры можно с помощью двойного переключателя производительности. Также удобно выбирать наиболее оптимальный уровень частоты опроса для той или иной игровой сессии, переключаясь между доступными значениями: 125, 500, 1000, 2000 Гц. Плюс персонализировать высоту отрыва (LOD) в соответствии с игровыми привычками, чтобы наилучшим образом обеспечить точность и управляемость. Первые три типа - это LOD 1,5 мм, 2 мм и 3 мм. Четвёртый тип (прозрачный светодиодный индикатор) предлагается геймерам для персональной настройки и предустановки LOD в программном обеспечении.Ну, и наконец – эргономичный и стильный дизайн A4 Bloody W60 Max – это просто шах и мат. Пять типов RGB подсветки предустановлены по умолчанию, а световые эффекты можно настроить самостоятельно. Прорезиненное колесо прокрутки, созданное с использованием технологии литьевого формования с двойной инжекцией, гарантирует долговечность и тактильный комфорт во время игры.