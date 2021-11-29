Оригинальное обновление Bloody W60 Max и новые кейборды B865, B865N, B865R

29 ноября 2021, 16:45

Бренд компьютерной периферии Bloody выпустил мышь в стильном цвете и новые модели клавиатур. Новинки оценят пользователи ПК и геймеры, которым важен необычный стиль и высокое качество.

W60 Max теперь выпускается и в серо-черном цветовом исполнении. По остальным характеристикам она идентична со своими одномодельными коллегами. Манипулятор обладает сенсором BC3332-A, обеспечивающим точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции, например, в играх FPS. На мыши установлено 5 профилей подсветки, также есть возможность самостоятельно создавать световые эффекты. С помощью двойного переключателя производительности пользователь может настроить высоту отрыва мыши и частоту опроса. С такой персонализацией пользователь может переключаться между ними, выбирая тот, который лучше подходит под игру. Мышь реагирует на нажатие мгновенно - время отклика составляет 1 миллисекунду.Клавиатуры B865, B865N, B865R обладают инновационной технологией Light Strike, которая использует оптические переключатели, обеспечивающие молниеносный отклик до 0.2 миллисекунды. Быстрота нажатия на 25% больше, чем у обычных металлических переключателей, устройство распознает сигнал от нажатия с молниеносной скоростью. Геймеры оценят технологию “Long-lasting”, обеспечивающую звук при печати, который не исчезнет через несколько месяцев активного использования. Клавиатура отличается высокой долговечностью и надежностью— передовое нанопокрытие на печатной плате защищает от коррозии и едких химических веществ, а дренажные каналы обеспечивают эффективную систему защиты от влаги. В каждой клавиатуре используется свой тип подсветки. В модели Bloody B865 используется подсветка— Ice blue, Bloody B865 — neon, а в модели B865R встроена RGB.