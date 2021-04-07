Бренд BLOODY представил мышь W60 Pro

7 апреля 2021, 13:15

Bloody, популярный бренд компьютерной периферии для геймеров, представил обновленную версию мыши W60 Max.

За первые полгода с момента релиза этот манипулятор успел полюбиться тысячам геймеров по всему миру. Казалось, что идеал уже достигнут, пока бренд не представил обновленную модель W60 с приставкой PRO и еще более впечатляющими характеристиками.

Визуально PRO-версия очень напоминает предыдущую модель W60 Max. Мышка выполнена в корпусе из практичного софт-тач пластика и броском ассиметричном дизайне с рублеными гранями. Функциональные клавиши и хвост корпуса разделены зигзагообразной RGB-подсветкой, для которой предусмотрено 5 эффектов свечения. Также подсвечивается колесико для скроллинга и логотип.Само колесико обрамлено резиновой накладкой с протектором, который повышает точность при нажатии и прокрутке. По бокам также расположились приятные на ощупь прорезиненные вставки с текстурированным рисунком, что улучшает сцепление с ладонью геймера. За счет этого манипулятор уверенно чувствуется в руке даже во время ожесточенных баталий и дает полный контроль над игровым опытом.Ведущие клавиши отзываются четким кликом с хорошей тактильной отдачей, поэтому фантомные нажатия исключены. Срок наработки составляет внушительные 50 миллионов нажатий. Дополнительные кнопки вынесены на правый торец и в выемку над шарнирным скроллом. Все их можно перепрограммировать под индивидуальные задачи с помощью фирменного приложения.На тыльной стороне BLOODY W60 PRO расположились металлические ножки X'Glide Boot, которые обеспечивают плавное скольжение манипулятора по любым поверхностям и устойчивы к износу: заявленный пробег составляет свыше 300 км, а это весьма внушительный параметр.Подключение к игровым ПК и ноутбукам происходит по протоколу USB. Запас длины провода приличный - 1,8 метров, так что стесняться в движениях не придется. Кабель подключения мягкий, обрамлен текстильной оплеткой и обладает защитой от перегиба на выходе из корпуса и на уровне коннектора.Главное отличие новой W60 PRO от прошлогодней W60 Max — улучшенный оптический сенсор PixArt 3389 с нативным разрешением до 16 000 точек на дюйм. Такой манипулятор подойдет даже для гейминга в 4K-развертке, демонстрируя высокую скорость отслеживания. Вкупе с откликом, который здесь составляет 1 мс задержки между нажатием кнопки и выполнением команд практически нивелируются.Отметим, что PixArt PWM 3389 используется в профессиональных игровых решениях, обеспечивая скорость отслеживания на уровне 400 кадров в секунду и ускорение 50G. Это оптимальные параметры для жестких боев в CS:GO и Rainbow Six: Siege. Даже при резких движениях манипулятором геймер не будет терять контроля над игровой ситуацией, что дает существенное преимущество в решающий момент поединка.Bloody W60 Pro предоставляет пользователю широкие возможности по настройке манипулятора под индивидуальный стиль игры. С помощью переключателей на тыльной стороне предусмотрена возможность 4-х-шагового изменения частоты опроса в диапазоне от 125 до 2000 Гц и настройки высоты отрыва манипулятора от поверхности стола. То есть, прицел будет под контролем, даже если манипулятор в процессе динамичного сражения на миллисекунды завис в воздухе.Программное обеспечение Ultra Core позволяет раскрыть потенциал манипулятора W60 Pro на полную, предоставляя доступ к настройке макросов под игры любого жанра, от MMO и RPG до FPS и аркад.