Новая расцветка мышей в коллаборации Bloody x Savage Impact

29 сентября 2025, 12:15

Bloody, бренд компьютерной периферии, расширяет ассортимент устройств, доступных в рамках коллаборации с Savage Impact.

Беспроводные игровые мыши R72 Pro и R72 Ultra Duo получили новую красную расцветку с персонажем Pyro Blaze.



Pyro Blaze – непоколебимый защитник наследия Kyros. Рожденный в горниле недр каньонов Игнис, он символизирует первобытное, необузданное пламя. Огонь персонажа Savage Impact приведет к победе тех, кто выберет Pyro Blaze в качестве своего проводника в играх.

У R72 Pro стоит игровой сенсор PAW3395 Pro c регулируемым разрешением 400/800/1000/1200/1600/2000 CPI, диапазон настроек расширяется от 50 до 26000 CPI через ПО. Частота опроса составляет 125~1000 Гц, скорость отслеживания – 650 ips, а ускорение – 50 g.R72 Ultra Duo получила игровой сенсор Alpha 20K, разрешение можно регулировать, переключаясь между значениями 400/800/1000/1200/1600/2000 CPI, либо настраивая собственные значения в диапазоне от 50 до 20000 CPI через ПО. Частота опроса также составляет 125~1000 Гц, скорость отслеживания достигает 350 ips, ускорение – 40 g.У обеих моделей на корпусе расположено 7 программируемых кнопок, которые настраиваются с помощью ПО M-Esport. Все конфигурации и кастомные макросы сохраняются на 512 КБ встроенной памяти. Технология RapidSnap Rebound гарантирует отличную управляемость, а TrueTap Response – точность каждого нажатия при любом хвате мыши. Кнопки выдерживают более 30 млн. нажатий, колесо прокрутки – более 800 тыс. оборотов.В новинках предусмотрена опция как проводного, так и беспроводного подключения. Для проводного используется суперлёгкий плетёный кабель. В беспроводном задержка составляет всего 1 мс, а технология WaveLink защищает от помех и блокирует канал, обеспечивая стабильную связь во время игры. R72 Pro работает без подзарядки до 80 часов, в то время как R72 Ultra Duo – до 75 часов.У R72 Ultra Duo для беспроводного подключения используется L++ многофункциональная док-станция-ресивер. Она не только поддерживает бесшовное мгновенное сопряжение, но и позволяет подзаряжать мышь, четырёхступенчатый индикатор подскажет уровень заряда аккумулятора. Также имеется дорожный nano-ресивер, который удобно брать с собой, Type-C адаптер расширяет варианты подключения. Между док-станцией и ресивером можно быстро переключаться при помощи кнопки на нижней части корпуса.Ярко-красная расцветка корпуса украшена изображением Pyro Blaze, непоколебимого защитника из вселенной Savage Impact. При желании дизайн можно дополнить белыми противоскользящими наклейками. Тефлоновые ножки и лёгкий вес помогают добиться высокого уровня управляемости на любой поверхности. Обе модели весят всего 70 г.Игровые мыши R72 Pro и R72 Ultra Duo позволят геймерам раскрыть свой потенциал, а расцветка с Pyro Blaze зарядит на новые победы. Быстрый отклик, высокая точность нажатия и регулируемое разрешение гарантируют, что модели не подведут даже в самых напряжённых игровых моментах.