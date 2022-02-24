Ford не собирается отделять бизнес, связанный с электромобилями или ДВС

24 февраля 2022, 9:45

Некоторые автопроизводители в условиях предстоящего перехода на электротягу готовы вывести из своей структуры подразделения, отвечающие за производство двигателей внутреннего сгорания и машин на их основе. Многих вдохновляет успех Tesla и Rivian, привлекших под знамёна электрификации внушительные инвестиции. Ford Motor по этому пути идти не желает.

Соответствующие заявления на конференции Wolfe Research сделал генеральный директор американского автогиганта Джим Фарли (Jim Farley), по информации Reuters. Он дал понять, что Ford не собирается структурно отделять бизнес по выпуску электромобилей или двигателей внутреннего сгорания. Более того, он заявил, что на направлении ДВС есть резервы для повышения доходности бизнеса. Можно сильнее урезать затраты за счёт снижения сложности конструкции и повышения её качества.



Если же говорить об электромобильном бизнесе, то Ford для соперничества с Tesla должен нанимать больше экспертов в соответствующей сфере деятельности, как считает глава компании. Требуются специалисты не только в сфере разработки компонентов для электромобилей, но и в сфере цифрового взаимодействия с клиентами. Сделать уровень цен на машины более приемлемым для покупателей компания могла бы за счёт внедрения технологии отслеживания конкретного экземпляра продукции с момента сборки и до поставки клиенту. Сейчас, по словам руководства Ford Motor, много ресурсов тратится напрасно.



Джим Фарли добавил, что в сегменте электромобилей конкурентами Ford являются Tesla и NIO, но их американский автогигант должен превзойти, а не просто поравняться с ними. При этом компания должна активно соперничать и с лучшими производителями автомобилей на основе ДВС. Через два года Ford намеревается добиться способности выпускать ежегодно не менее 600 тысяч электромобилей. Сейчас компания занята заключением контрактов на поставку необходимого для производства тяговых аккумуляторов и электродвигателей сырья.

(С) 3dnews.