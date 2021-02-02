Ford и Google будут вместе создавать подключённые к Сети автомобили

2 февраля 2021, 10:15

Компании Google и Ford объявили о заключении партнёрского соглашения сроком на шесть лет.

В рамках достигнутых договорённостей технологический гигант будет отвечать за большую часть растущих возможностей подключённых автомобилей, а также предоставит облачные вычислительные мощности и другие технологические услуги.

Согласно имеющимся данным, партнёрское соглашение направлено на оптимизацию операций Ford и ускорение выполнения плана по реструктуризации, проведение которой обойдётся автопроизводителю в $11 млрд. Источник отмечает, что совместная работа может оказаться выгодной для каждого из партнёров. Ford будет использовать готовые технологические решения Google, в том числе информационно-развлекательную систему на базе Android Auto, облачную вычислительную платформу и др. Google в рамках данного партнёрства получает нового крупного клиента для своей облачной платформы, которая по доли рынка отстаёт от конкурентов, таких как Amazon и Microsoft.



Стоит отметить, что после объявления о подписания соглашения цена акций Ford подскочила на 8,6 %, тогда как ценные бумаги Alphabet, материнской компании Google, прибавили к стоимости 3 %. Соглашение компаний предусматривает, что с 2023 года автомобили Ford и Lincoln будут поставляться с информационно-развлекательной системой на базе Android Auto, голосовым ассистентом Google Assistant, сервисами Google Maps и Google Play, а также другими сервисами, работающими на основе облачной платформы Google. Технологический гигант также поможет Ford использовать построенные на основе искусственного интеллекта алгоритмы в таких областях, как логистика цепочки поставок и производства.



Партнёрство с Google стало очередным достижением генерального директора Ford Джима Фарли (Jim Farley), который занимает эту должность с октября прошлого года. Примечательно, что за время его правления акции Ford выросли в цене примерно на 60%.

(C) 3dnews