Kawasaki пообещала полностью перевести мотоциклы на электротягу к 2035 году

12 октября 2021, 10:15

В сегменте автомобильного транспорта заявления производителей по срокам отказа от ДВС напоминают «ярмарку тщеславия», на которой каждый участник стремится перещеголять конкурента.

Тем удивительнее узнать, что некоторые старожилы сегмента мототехники за прогрессом в этой сфере если и гонятся, то очень осторожно.



Рынок двухколёсных электрических транспортных средств, надо сказать, привлекает гораздо больше молодых компаний, чем сегмент электромобилей. Как отмечает Electrek, это не мешает японской компании Kawasaki придерживаться взвешенной политики электрификации. Первый прототип на электротяге компания продемонстрировала ещё в 2013 году, но серийным выпуском электрических мотоциклов Kawasaki так и не занялась. Она лишь пообещала, что к 2025 году с лихвой наверстает упущенное, сразу предложив десять моделей электроциклов.



Существующие прототипы способны развивать мощность до 13 л.с. (10 кВт) в устоявшемся режиме движения и до 27 л.с. (20 кВт) в пике. На фоне некоторых серийных конкурентов это не так много, зато Kawasaki решила скооперироваться с ними при создании и использовании сменных тяговых аккумуляторов. Японский производитель заявляет, что к 2035 году откажется от продажи мототехники с ДВС на рынках США, Канады, Европы, Австралии и Японии. По сути, это означает, что после указанного срока Kawasaki оставит за собой право продавать классические мотоциклы на прочих региональных рынках. Для компании, которая ежегодно реализует 380 тысяч единиц мототехники, это весьма важное допущение.

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