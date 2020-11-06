В следующее десятилетие Bentley обещает въехать исключительно на электротяге

6 ноября 2020, 10:45

Производители суперкаров давно сосредоточились на переводе своих машин на электротягу, поскольку данный тип силовой установки обеспечивает превосходные динамические характеристики.

Производители роскошных авто тоже не собираются медлить с электрификацией, Bentley с 2030 года будет выпускать только электромобили.