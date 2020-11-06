6 ноября 2020, 10:45

В следующее десятилетие Bentley обещает въехать исключительно на электротяге

Производители суперкаров давно сосредоточились на переводе своих машин на электротягу, поскольку данный тип силовой установки обеспечивает превосходные динамические характеристики.

Производители роскошных авто тоже не собираются медлить с электрификацией, Bentley с 2030 года будет выпускать только электромобили.

Входящая в состав автоконцерна Volkswagen компания Bentley Motors до сих пор придерживалась консервативных ценностей, при малейшей возможности напоминая о своей столетней истории создания роскошных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Как отмечают Reuters и Electrek, глобальная тенденция к электрификации транспорта заставила Bentley сделать важное программное заявление.

Второе столетие своей истории компания желает посвятить экологически чистому транспорту. Во всяком случае, к концу ближайшего десятилетия предприятие в Крю на северо-западе Великобритании должно обеспечить нейтральный углеродный след при осуществлении повседневной деятельности. В следующем году будут представлены два подключаемых к сети гибрида, а к 2026 году в ассортименте моделей марки не останется автомобилей только с двигателями внутреннего сгорания — они либо будут заменены на электромобили, либо будут сочетать классический ДВС с электромоторами по гибридной схеме.

Уже в 2030 году Bentley полностью перейдёт на выпуск электромобилей. Главная интрига заключается в том, что пока производитель не раскрывает сроки появления первого «чистокровного» электромобиля марки, но по косвенным признакам можно судить, что Bentley работает над его созданием. По крайней мере, в прошлом году был представлен концептуальный проект EXP 100 GT. Четыре электромотора позволили бы ему разгоняться до 100 км/ч за две с половиной секунды, а максимальная скорость была бы ограничена 300 км/ч. Запас хода в 700 км можно было бы восполнить на 80 % за 15 минут, общая масса электромобиля при этом бы не превышала 1900 кг. В качестве ориентировочного срока анонса подобного электромобиля упоминался 2035 год, но сегодняшние заявления Bentley позволяют судить, что к 2026 году в ассортименте моделей марки уже будет как минимум один электромобиль.

(C) 3dnews
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