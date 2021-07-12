Foxconn ведёт переговоры о запуске производства электромобилей в США

Контрактный производитель электроники Foxconn уже давно не скрывает собственных амбиций по превращению в крупного поставщика компонентов для электромобилей, рассчитывая к середине десятилетия занять до 10 % мирового рынка.
Компания уже начала вести переговоры с властями Висконсина об организации сборки электромобилей в этом американском штате.
Агентство Reuters сообщило о начале переговоров со ссылкой на информацию, полученную от официальных представителей Foxconn. Тайваньская компания связана со штатом Висконсин многострадальным проектом по строительству здесь предприятия, которое первоначально должно было выпускать жидкокристаллические панели. Строительство шло очень медленно, а целевое назначение предприятия постоянно менялось. К апрелю этого года было принято решение сократить объём инвестиций в проект до $10 млрд и изменить целевое назначение проекта в очередной раз.
Руководство Foxconn уже отмечало, что может использовать американскую площадку для сборки электромобилей, либо переориентироваться на предприятие в Мексике. Окончательно решение о выборе местоположения должно быть принято до конца текущего года.
Foxconn уже успел договориться о сборке электромобилей с компаниями Fisker, Byton и Geely, а также с американским подразделением альянса Stellantis NV, выпускающим автомобили под маркой Chrysler. С учётом серьёзных амбиций американских властей по переводу национального автопарка на электротягу, наличие у Foxconn локальной производственной площадки не было бы лишним.
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