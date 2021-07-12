Foxconn ведёт переговоры о запуске производства электромобилей в США

12 июля 2021, 15:45

Контрактный производитель электроники Foxconn уже давно не скрывает собственных амбиций по превращению в крупного поставщика компонентов для электромобилей, рассчитывая к середине десятилетия занять до 10 % мирового рынка.

Компания уже начала вести переговоры с властями Висконсина об организации сборки электромобилей в этом американском штате.