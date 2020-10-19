Foxconn не хватает рабочих рук для сборки iPhone 12. Рабочих заманивают премиями

19 октября 2020, 11:15

Каждый анонс iPhone — это всегда событие. Растёт трафик новостных ресурсов, отключаются под нагрузкой принимающие заказы сайты и напрягаются непосредственно китайские производители, которые должны обеспечить сборку вожделенных новинок Apple. А текущие уровни спроса и заводские возможности таковы, что для сборки анонсированных на этой неделе iPhone 12 рабочих рук очень и очень не хватает. В этом даже не могут помочь огромные бонусы, предлагаемые нанимателями.