Крупнейший завод по производству iPhone пострадал из-за наводнения

22 июля 2021, 12:45

Сильное наводнение в Китае привело к отключению электричества на крупнейшем заводе, занимающемся производством iPhone.

Сообщается, что в заводские помещения проникла вода. По словам рабочих, фабрике Foxconn в городе Чжэнчжоу не был нанесён значительный ущерб.

Foxconn заявила, что успешно реализовала план аварийного реагирования при наводнениях. Однако компания отрицает прямое воздействие воды на производственный объект. Эксперты опасаются, что сбой в производстве может повлиять на запуск грядущих iPhone этой осенью. Известно, что сборка новых моделей смартфонов Apple обычно начинается в июле, и темпы производства постепенно наращиваются в следующие недели.



По словам сотрудников Foxconn, работающих на предприятии в Чжэнчжоу, во вторник вечером на всех трёх заводах компании в городе на несколько часов отключали электричество. Рабочий-монтажник с одного из заводов сказал, что на пике наводнения уровень воды достигал его бёдер. По его словам, из-за того, что во вторник вечером уровень воды резко поднялся, часть рабочих перемещала производственное оборудование и инвентарь, чтобы они не намокли. Тем не менее, люди говорят, что им неизвестно об ощутимых повреждениях оборудования. Неясно, достигла ли вода каких-либо сборочных конвейеров.

По словам рабочих, Foxconn позволила большинству сотрудников остаться дома в среду, однако часть сборочных линий работает. Компания сообщила сотрудникам, что точное время возвращения на завод будет зависеть от погодных условий.

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