Для сборки iPhone 13 компания Foxconn наймёт 200 тысяч дополнительных работников

27 августа 2021, 9:45

В связи с приближением начала выпуска смартфонов iPhone 13 главный контрактный партнёр Apple, тайваньская компания Hon Hai Precision Industry (бренд Foxconn) активизировала набор рабочих на новую сборочную линию на своем производственном комплексе в Чжэнчжоу (Китай).



К концу сентября Foxconn необходимо принять на работу 200 000 дополнительных сотрудников, поскольку в следующем месяце Apple, согласно сообщению местного телеканала, представит iPhone нового поколения.

По словам заместителя генерального директора Foxconn Ван Сюэ (Wang Xue), приём необходимого количества работников был самым слабым местом для крупного производственного комплекса компании. Завод может вместить до 350 000 рабочих сборочного конвейера и производить до 500 000 смартфонов в день.



Ван выразил уверенность, что производственный комплекс, занимающий целый район с названием iPhone City, сможет достичь своей цели по укомплектованию штата «при нынешней скорости набора персонала», проходящего при поддержке местных властей.



Активное пополнение персонала говорит о том, что основной поставщик Apple справляется с предполагающим увеличение объёмов производства графиком выпуска новых iPhone 13.



Apple планирует отгрузить от 130 до 150 млн новых iPhone до конца этого года, сообщил в аналитической заметке в июне Дэн Айвс (Dan Ives), управляющий директор инвестиционной компании Wedbush Securities. По словам Айвса, цепочка поставок Apple в Азии позволит произвести от 90 до 100 млн единиц для удовлетворения первоначальных заказов на новые модели iPhone 13.



В то время как поставщики Apple в Китае борются за рабочих перед запуском iPhone 13, Foxconn повысила денежные стимулы для новых сотрудников до нового рекордного уровня. Integrated Digital Product Business Group (iDPG), подразделение тайваньской компании, отвечающее за сборку iPhone, предлагает бонусы в размере до 12 700 юаней ($1960) за каждого найденного работника для новой производственной линии. Согласно последним объявлениям компании о найме, каждый новый работник iDPBG получит субсидию в размере 2000 юаней на транспорт и подписной бонус в размере от 8500 до 9500 юаней, проработав на производственной линии в течение 90 дней. Те, кто найдёт новых сотрудников, также получат бонус в размере 1200 юаней. В результате общая сумма денежного вознаграждения достигает 12 700 юаней.

(C) 3dnews