Foxconn по-прежнему планирует построить предприятие в США

21 октября 2020, 13:15

«Сделать Америку снова великой» Дональд Трамп обещал ещё в рамках первой президентской кампании.

Тогда в качестве иллюстрации инициативы по созданию новых рабочих мест в США тайваньская компания Foxconn была привлечена к строительству предприятия в штате Висконсин, который должен был дать работу 10 тысячам местных жителей. Сейчас Foxconn утверждает, что не отреклась от этого проекта.