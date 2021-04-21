Foxconn урезал свои обязательства по американскому предприятию в десять раз

21 апреля 2021, 12:15

Объявленные в 2017 году условия соглашения с властями США делали проект строительства предприятия Foxconn в Висконсине крупнейшей инвестицией иностранной компании в создание бизнеса «с нуля».

Подразумевалось, что инвестор потратит $10 млрд и создаст 13 000 рабочих мест, но теперь амбиции Foxconn сократились до $672 млн и 1454 рабочих мест.



Следует признать, как отмечает Reuters, что и нагрузка на бюджет США в виде гарантированных субсидий заметно уменьшается в рамках нового соглашения с Foxconn. Вместо обещанных ранее $2,85 млрд в виде налоговых преференций, тайваньская компания теперь может рассчитывать только на $80 млн. В совокупности с затратами местных властей на создание инженерной инфраструктуры в окрестностях предприятия, прежний проект тянул на $4 млрд государственных субсидий. Теперь же $80 млн льгот Foxconn получит только в том случае, если в течение шести лет сможет достичь определённых целевых показателей по инвестициям в предприятие и найму персонала. Вместо 13 тысяч рабочих мест достаточно будет создать 1454, и несколько сотен человек из этого количества уже задействованы Foxconn на территории штата Висконсин.



Как пояснили представители Foxconn, с 2017 года компания уже вложила около $900 млрд в экономику штата, попутно финансируя и другие объекты на его территории. Первоначально предприятие должно было наладить выпуск панелей для телевизионной техники и другой электроники, позже оно было переориентировано на производство более компактных ЖК-панелей, но теперь планы компании подразумевают её превращение в одного из крупнейших поставщиков компонентов информационной инфраструктуры на территории США. По всей видимости, речь идёт о контрактном производстве серверного оборудования для нужд Google, хотя в явном виде данная информация не подтверждается официально.

(C) 3dnews