Дочернее предприятие Foxconn приостановило работу из-за вспышки COVID-19

9 июня 2021, 9:45

Foxsemicon Integrated Technology, дочерняя компания тайваньского технологического гиганта Foxconn, объявила во вторник о приостановке одного из своих предприятий в связи с тем, что у шести её иностранных работников оказался положительный результат теста на COVID-19.

Foxsemicon выпускает оборудование для производства и контроля качества полупроводников. Компания сообщила, что работа её объекта в северном уезде Мяоли (Тайвань) будет приостановлена до среды, чтобы порядка 430 рабочих прошли тестирование на COVID-19.



На Тайване сейчас фиксируется новая вспышка коронавируса, и Foxsemicon стала четвёртой технологической компанией, объявившей о заражении своих работников. В прошлом году страна практически не пострадала от пандемии — здесь было зарегистрировано всего несколько сотен случаев заболевания и небольшое количество смертей благодаря одним из самых эффективных в мире мер реагирования на распространение коронавируса. Однако в последнее время COVID-19 стал стремительно распространяться среди населения Тайваня.



Три другие тайваньские технологические компании, в том числе ведущее предприятие по тестированию и упаковке чипов King Yuan Electronics Company (KYEC), временно отстранили сотрудников-мигрантов от работы в целях сдерживания распространения инфекции. На данный момент у 210 сотрудников KYEC получен положительный результат теста на COVID-19. Это первая крупная вспышка заболевания коронавирусом в полупроводниковой промышленности Тайваня, которая сейчас работает на полную мощность, чтобы сократить мировой дефицит чипов.



Местные СМИ выразили опасения, что приостановка производства может повлиять на глобальную нехватку микросхем, поскольку KYEC является достаточно важным элементом в цепочке поставок полупроводников. В частности, KYEC работает с такими компаниями, как Intel, Qualcomm и NVIDIA.

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