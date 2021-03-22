Для Foxconn электромобили станут важнее смартфонов

22 марта 2021, 10:45

Сложно оспаривать высокую активность Foxconn по поиску партнёров и клиентов для развития бизнеса по производству электромобилей.

Действительно, руководство тайваньского гиганта не скрывает, что со временем надеется вывести этот вид деятельности на передний план, а потребительская электроника во главе со смартфонами останется на втором.