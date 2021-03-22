Для Foxconn электромобили станут важнее смартфонов

Сложно оспаривать высокую активность Foxconn по поиску партнёров и клиентов для развития бизнеса по производству электромобилей.
Действительно, руководство тайваньского гиганта не скрывает, что со временем надеется вывести этот вид деятельности на передний план, а потребительская электроника во главе со смартфонами останется на втором.
Известно, что к 2025 году Foxconn рассчитывает контролировать не менее 10 % рынка компонентов для электромобилей и услуг по их контрактной сборке. Уже заключено соглашение о сотрудничестве с китайским автогигантом Geely, в следующем году Foxconn начнёт собирать электромобили марки Byton, затем будет освоен выпуск электромобилей Fisker. Не исключено, что последние будут собираться в США или Мексике, где Foxconn собирается построить предприятие или перепрофилировать уже имеющиеся.
Открытая платформа MIH, позволяющая почти любым компаниям освоить поставки электромобилей, будет примерно на 80 % снабжаться компонентами Foxconn и её партнёров. Отсутствие у электромобилей двигателя внутреннего сгорания сильно облегчает задачу экспансии на этот новый для компании рынок, как признаются представители Foxconn в интервью ресурсу Nikkei Asian Review. Молодая японская компания Tier IV поможет Foxconn создать программное обеспечение для автопилота с открытым исходным кодом. В отличие от бизнеса по производству смартфонов, который подразумевает высокую концентрацию предприятий в одном месте, при производстве электромобилей Foxconn будет размещать их ближе к основным рынкам сбыта в различных регионах планеты. Это позволит сократить расходы на доставку готовых электромобилей к потребителям.
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