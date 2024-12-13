13 декабря 2024, 8:15

Трамп заявил, что не намерен бросать Украину

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп любил хвастаться, что завершит войну в Украине за 24 часа, но в интервью Time признал, что это сложнее, чем он думал.



"Ближний Восток — это более легкая проблема, чем то, что происходит с россией и Украиной. Количество погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, поражает воображение. Это безумие", — заявил избранный президент США.



Отвечая на вопрос о том, оставит ли он Украину, Трамп отметил, что будет использовать поддержку Украины со стороны США как рычаг давления на россию в переговорах о прекращении войны.



"Я хочу достичь соглашения. И единственный способ сделать это — не отказываться от нее", — подчеркнул Трамп.

