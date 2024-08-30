ABBA потребовала от Трампа прекратить исполнять ее хиты на своих митингах

30 августа 2024, 8:45

"Мы вместе с участниками группы [ABBA] обнаружили, что на мероприятиях Трампа были опубликованы видеоролики, в которых использовалась музыка ABBA, и потребовали, чтобы такое использование было немедленно снято и удалено", — заявила звукозаписывающая компания ABBA шведской газете Svenska Dagbladet.

Politico отмечает, что шведский коллектив не единственный, кто требует от экс-президента США Дональда Трампа прекратить использовать их музыку на предвыборных мероприятиях. В разное время группа Foo Fighters, Селин Дион, Бейонсе, Джони Марр, Адель, Aerosmith, Guns N' Roses и семья покойного соул-певца Айзека Хейза требовали от Трампа того же.Семья Хейза даже подала иск на Трампа, а Foo Fighters заявила, что пожертвует все гонорары от несанкционированного использования своих песен на предвыборную кампанию Камалы Харрис.