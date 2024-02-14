14 февраля 2024, 11:45

Трамп собирался вывести США из НАТО ещё в 2018 году, — экс-советник Трампа

Джон Болтон в интервью Politico заявил, что угрозы Трампа покинуть Альянс были вполне реальными, а его недавние заявления по поводу НАТО — это попытка  заложить основу в пользу возможного выхода.


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