В Жешуве откроют логистический центр НАТО для ремонта украинской техники — СМИ

31 июля 2023, 15:15

О строительстве объекта НАТО в польском Жешуве заговорили в прошлом месяце. Тогда мэр города Конрад Фиолек в интервью заявил о создании базы Альянса с американскими, британскими и канадскими войсками.

Польские и канадские чиновники сообщили изданию The Globe and Mail, что под объектом имеется в виду не база, а скорее центр логистики и ремонта техники."Мы собираемся создать ремонтный центр в партнерстве с США и Великобританией. Мы не намерены иметь большое канадское присутствие", – сказал канадский чиновник, добавив, что основной функцией центра будет ремонт украинской техники.