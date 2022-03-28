Бывший мэр города Изюм обвинен в госизмене

Национальное бюро расследований Украины обвинило в госизмене бывшего мэра райцентра Изюм в Харьковской области Александра Божкова (он избирался от "Партии регионов"), депутатов Анатолия Фомичевского и Юрия Козлова, а также полицейского в отставке Владислава Соколова.
Статья 111 УК Украины о госизмене предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В официальном сообщении Национального бюро расследований говорится, что обвиняемые "перешли на сторону врага и начали помогать оккупационным войскам" - давать информацию о расположении украинских войск и о местных активистах, предпринимателях и участниках территориальной обороны.
Действующий мэр Изюма Валерий Марченко 25 марта назвал обвиняемых "любителями русского мира".
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