28 марта 2022, 17:45

Бывший мэр города Изюм обвинен в госизмене

Национальное бюро расследований Украины обвинило в госизмене бывшего мэра райцентра Изюм в Харьковской области Александра Божкова (он избирался от "Партии регионов"), депутатов Анатолия Фомичевского и Юрия Козлова, а также полицейского в отставке Владислава Соколова.



Статья 111 УК Украины о госизмене предусматривает до 15 лет лишения свободы.



В официальном сообщении Национального бюро расследований говорится, что обвиняемые "перешли на сторону врага и начали помогать оккупационным войскам" - давать информацию о расположении украинских войск и о местных активистах, предпринимателях и участниках территориальной обороны.



Действующий мэр Изюма Валерий Марченко 25 марта назвал обвиняемых "любителями русского мира".

