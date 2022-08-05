5 августа 2022, 11:45

Войска РФ могут отступить от Изюма, - ISW.

ISW пишут, что если Украина сможет усилить наступление на Изюм и одновременно переходить в контрнаступление на Херсонском направлении, то российским войскам под Харьковом предположительно придется отступать.


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