23 января 2023, 9:15

Власти США советуют Украине подождать с наступлением, — Reuters

Высокопоставленные официальные лица США советуют "воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока не будут получены последние поставки американского оружия и не будет проведена подготовка военнослужащих".


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