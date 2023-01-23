Власти США советуют Украине подождать с наступлением, — Reuters

Высокопоставленные официальные лица США советуют "воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока не будут получены последние поставки американского оружия и не будет проведена подготовка военнослужащих".
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