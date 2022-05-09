Украинских военных учат воевать оружием НАТО

9 мая 2022, 11:15

Военнослужащие США в Германии начали обучать украинских бойцов, как пользоваться вооружением, которое будет поставляться в Украину, - сообщает украинская служба ВВС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Кирби напомнил, что за последние восемь лет украинские военные совместно тренировались с военными НАТО и высоко оценил результаты этих учений, отметив, что украинские войска стали «более ловкими и смертоносными».



«Необходимый опыт у украинских военных уже есть. Надо только изучить особенности американских систем, а потом передать полученные знания побратимам.

Учения будут полезными и конструктивными, но максимально сжатым по срокам, потому что украинцы «стремятся применить знания на поле боя», - говорит Кирби.



Также накануне Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что канадские военные учат украинцев, как пользоваться гаубицами M777.