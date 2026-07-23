Болгария одобрила размещение американских самолетов

23 июля 2026, 15:15

Парламент Болгарии одобрил размещение на территории страны до 8 американских военных самолетов-заправщиков с экипажами, а также до 250 военнослужащих США с личным оружием, боеприпасами и аэродромной техникой. Согласно принятому решению, американские силы будут размещены на авиабазе Безмер в период с 24 июля по 1 октября для поддержки действий США на Ближнем Востоке.



За проект резолюции проголосовали 136 депутатов, против выступили 13 парламентариев, еще двое воздержались. Кроме того, парламент поручил премьеру создать необходимую организацию для обеспечения развертывания американских сил и техники. Согласно докладу парламентского Комитета по обороне, реализация решения не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Минобороны Болгарии на 2026 г.