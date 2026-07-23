Во Франции детям до 15 лет начали блокировать соцсети

23 июля 2026, 12:45

Парламент Франции одобрил закон, запрещающий детям в возрасте до 15 лет пользоваться социальными сетями, такими как TikTok, Instagram и Snapchat.

Инициатором реформы выступил президент Франции Эммануэль Макрон, который назвал ее одним из основных приоритетов своего последнего президентского срока. По его словам, закон призван защитить детей от негативного влияния социальных сетей. Национальные медицинские эксперты ранее заявили, что TikTok, Snapchat, Instagram и другие соцсети могут негативно влиять на психическое здоровье подростков, особенно девочек.



Теперь документ должен рассмотреть Конституционный совет Франции, после чего его планируют ввести в действие уже в сентябре. В целом запрет будет вводиться поэтапно. С 1 сентября дети до 15 лет не смогут создавать новые аккаунты в соцсетях, а с января 2027 года это требование распространится и на уже существующие учетные записи.

