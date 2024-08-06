Эрдоган об Instagram: мы столкнулись с цифровым фашизмом

6 августа 2024, 10:15

«Мы столкнулись с цифровым фашизмом соцсетей, не терпящих даже фотографий палестинских мучеников, немедленно их запрещающих и определяющих это как свободу. Когда речь идет о Турции, социальные медиа-платформы не проявляют той щепетильности к соблюдению правил, как они это делают в США и Европе», - заявил президент Турции Эрдоган. По его словам, власти Турции автоматически снимут запрет на доступ к Instagram сразу после выполнения ее требований, добавив, что пока переговоры с представителями соцсети не дали желаемых результатов (TRT Haber).

2 августа Управление информационных технологий и коммуникаций (BTK) Турции заблокировало доступ к соцсети Instagram. Предполагается, что это может быть связано с удалением и ограничениями со стороны Meta (владелец Instagram и Facebook) постов с соболезнованиями в связи со смертью главы Политбюро ХАМАСа Хании.