ПриватБанк призвал пользователей соцсети Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и ??не передавать мошенникам персональные данные.
По данным банка, на сегодня в сети Instagram появилось несколько фейковых мошеннических аккаунтов. В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги. При регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в ПриватБанке. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карту ПриватБанка.
ПриватБанк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников. Если клиент сомневается относительно операций по своим картам, считает, что стал жертвой мошенничества, ему нужно немедленно обратиться на горячую линию клиентской поддержки банка 3700.
Последние новости
- Связь | Вчера, 13:45
На 8 марта дата-трафик в сети Киевстар вырос в 2 раза
- Гаджеты | Вчера, 13:15
Игровые клавиатуры Bloody B930 и B975
- Бизнес | Вчера, 12:45
Wizz Air будет ежедневно летать в Варшаву из Киева
- Безопасность | Вчера, 12:15
Check Point: 42% компаний во всем мире пострадали от криптомайнинга
- Интернет | Вчера, 11:45
Uber: Второй ежегодный рейтинг забытых вещей в Uber
- Интернет | Вчера, 11:15
ПриватБанк не разыгрывает деньги в Instagram
- Связь | Вчера, 10:45
Онкобольные дети Западной Украины получили жизненно необходимый аппарат
- Технологии | Вчера, 10:15
ПриватБанк заплатил полмиллиона хакерам
- Железо | Вчера, 9:45
Новый мощный корпус - Fractal Design Meshify C White - TG
Последние материалы
- Интервью | Вчера, 15:45
Кевин Чжоу, Huawei: "Камеры – это сильная сторона Huawei"
- Аналитика | 12 марта, 18:17
Мобильные новости №61: чат-бот Зоряна от Киевстар и лицензии на 4G 1800 МГц
- Аналитика | 12 марта, 17:34
Дайджест №222: более мощные версии Meizu M6S и подробности о Moto E5
- Обзоры | 6 марта, 22:29
Logitech G102 Prodigy: твой личный "репетитор" по игромании!
- Аналитика | 5 марта, 10:41
Мобильные новости №60: новые тарифы от Киевстар и сервис Vodafone
- Аналитика | 5 марта, 7:16
Дайджест №221: первый аппаратный кошелек для криптовалют и возвращение RAZR
- Обзоры | 4 марта, 7:22
GOODRAM IRDM 120 ГБ (IR-SSDPR-S25A-120): тонкий корпус и хорошие скорости!
- Фотогалереи | 2 марта, 10:47
Nubia показала концепты игрового смартфона
- Интервью | 28 февраля, 17:32
Елена Олишевская, "Центр компетенций ЕСМ": "ЕСМ рынок активно трансформируется"
Популярные новости
- Гаджеты | 14 марта, 11:45
Рендерное фото смартфона Huawei Y7 (2018) 5.00
- Гаджеты | 12 марта, 15:45
Новый бюджетный MacBook: цена и дисплей 5.00
- Гаджеты | 12 марта, 14:45
Huawei Honor 7C – бюджетный безрамочный смартфон с двойной камерой 5.00
- Бизнес | 12 марта, 10:15
Компания NAVITEL выпустила обновление карт Европы 5.00
- Гаджеты | 12 марта, 14:15
ZTE Nubia N3 – безрамочный смартфон с 8-ядерным чипом и емким аккумулятором 4.50
- Гаджеты | 13 марта, 11:15
Sony готовит новый девайс с E Ink – экраном 4.33
- Гаджеты | 13 марта, 9:45
Смартфон Nokia 8 Pro – названы технические характеристики 3.33
- Гаджеты | 13 марта, 10:45
iFixit "распотрошили" Galaxy S9+ "на винтики" 3.00
- Железо | Позавчера, 11:15
Philips планирует анонс усовершенствованного монитора Brilliance 492P8 5.00