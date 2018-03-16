16 марта 2018, 11:15

ПриватБанк не разыгрывает деньги в Instagram

ПриватБанк призвал пользователей соцсети Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и ??не передавать мошенникам персональные данные.



По данным банка, на сегодня в сети Instagram появилось несколько фейковых мошеннических аккаунтов. В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги. При регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в ПриватБанке. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карту ПриватБанка.



ПриватБанк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников. Если клиент сомневается относительно операций по своим картам, считает, что стал жертвой мошенничества, ему нужно немедленно обратиться на горячую линию клиентской поддержки банка 3700.

