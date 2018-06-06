ПриватБанк не проводит денежных "опросов" в соцсетях

6 июня 2018, 10:15

ПриватБанк никогда не проводил опросов с розыгрышем денежных призов через социальные сети или сторонние сайты.

Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, появившиеся на днях в Instagram «опросы» GIVEAWAY 2018 от имени банка или госорганов с обещаниями выплат денежных призов являются фейковыми и проводятся мошенниками с российских аккаунтов.



Под предлогом получения денежного выигрыша мошенники предлагают доверчивым гражданам перевести определенную сумму денег для «подтверждения» выигрыша, после чего собранные деньги выводятся на личные счета мошенников. Мошенники собирают такие платежи, как правило, через российские платежные агрегаторы, такие как SimplePay или WalletOne.



По данным службы безопасности банка, первые обращения пострадавших от мошенников клиентов были зафиксированы 5 июня. Для предотвращения действий мошенников банк обратился ко всем платежным сервисам, с помощью которых мошенники собирают деньги, с требованием блокировки незаконных операций и использования карт украинских банков в мошеннических схемах. Также ПриватБанк обратился с заявлением в киберполицию.

