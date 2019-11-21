ПриватБанк начал кешбэчить переводы MoneyGram

21 ноября 2019, 11:15

Клиенты ПриватБанка будут получать гарантированный кешбэк в размере 100 грн за получение или отправку международных денежных переводов MoneyGram на карты Visa, если в течение не менее трех месяцев не пользовались этой системой.

Как сообщили в банке, чтобы получить доплату к переводам, нужно зарегистрироваться в акции, получить или отправить международный перевод на сумму от 50 долларов США и использовать карту Visa для оплаты товаров и услуг (осуществить не менее трех покупок на сумму от 50 грн).



В программе кешбека участвуют все виды срочных денежных переводов MoneyGram. Кроме того, в рамках акции ПриватБанк разыграет среди ее участников планшеты и денежные сертификаты на 500 грн. Отправить или получить денежный перевод MoneyGram с помощью карты Visa можно через Интернет-банк Приват24, мобильное приложение Privat24, терминал самообслуживания или банкомат ПриватБанка.