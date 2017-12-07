ПриватБанк подключил денежные переводы Welsend

7 декабря 2017, 11:15

Клиенты ПриватБанка смогут получать денежные переводы Welsend в евро или долларах США в более чем 2 800 отделениях банка по всей Украине.

Переводы Welsend по одним из самых низких тарифов на рынке можно получить мгновенно на банковские счета и карты через онлайн-банк Приват24.



«Наше партнерство с Welsend, одной из международных систем денежных переводов, дает украинцам еще больше возможностей поддержать своих родных и близких, в какой бы точке мира они ни находились, – говорит руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – А благодаря использованию самых современных технологий мы сделали получение и отправку международных переводов простыми и комфортными, что позволило ПриватБанку стать национальным лидером этого рынка».



Партнерами Welsend на сегодня являются 53 финансовых учреждения как в Украине, так и за ее пределами. Система денежных переводов Welsend представлена ​​более чем в 120 странах мира и насчитывает свыше 250 000 пунктов обслуживания.