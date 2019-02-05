ПриватБанк первым из банков верифицировал официальный аккаунт в Instagram

5 февраля 2019, 14:45

Социальная сеть Instagram подтвердила официальную верификацию аккаунта @privatbank_original, который принадлежит ПриватБанку.

Как сообщил директор по инновациям банка Егор Аветисов, официальная верификация аккаунта банка, которая длилась более полугода, позволит пользователям сети быть уверенными в оригинальности и достоверности информации от банка в Instagram. Также это позволит эффективно противодействовать фейковым и мошенническим аккаунтам в сети.



«Спустя полугода мытарств, отказов и разочарований мы наконец получили бейдж верификации для нашего официального аккаунта @privatbank_original, – отметил Егор. – Настоящий ПриватБанк в инстаграме теперь имеет «синюю птичку» верификации, и его уже ни с чем не спутаешь».



Согласно правилам компании Instagram условиями для получения верификации и «синей галочки» являются подлинность, уникальность, завершенность и социальная значимость аккаунта.



