ПриватБанк начал вычислять взломщиков соцсетей

31 марта 2017, 10:30

Система противодействия мошенничеству ПриватБанка теперь может автоматически определять мошеннические транзакции, совершаемые с помощью взлома аккаунтов социальных сетей, мессенджеров или Skype.

Как сообщили в банке, в случае определения угрозы перевода средств на взломанные аккаунты соцсетей банк сообщит об этом клиенту или попросит подтвердить транзакцию с помощью телефонного звонка или SMS.



«Мы оперативно настроили нашу систему антифрода под сравнительно молодой для Украины способ мошенничества, что позволяет остановить его массовое распространение, – говорит руководитель Направления внутреннего контроля и fraud-менеджмента ПриватБанка Александр Соколовский. – Ежедневно с помощью антифрода мы помогаем не потерять свои деньги почти двум десяткам клиентов, которые стали жертвами взлома аккаунтов соцсетей своих знакомых».



Как отмечают специалисты банка, чаще всего мошенники взламывают социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Получив доступ к чужому аккаунту, хакеры начинают рассылку сообщений от имени жертвы его друзьям и знакомым с просьбой срочно перевести деньги на счет мобильного телефона или карту по различным поводам.

















